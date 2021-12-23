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TMK Öğrencilerinden açıklama...

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TMK Öğrencilerinden DETAY Gazetesi'ne özel açıklama...
TMK Öğrencilerinden açıklama...

İşte açıklama;
Her sene geleneksel olarak çoğu lisenin son sınıfları için düzenlediği Yılbaşı yemekleri, bu sene Bakanlığın okullardaki yılbaşı etkinliklerini yasaklayan kararından dolayı okullar tarafından düzenlenmeyecekti. 
Okullar dışında yemekli etkinlik düzenlemelerine herhangi bir kısıtlama getirilmediği için, bir kaç farklı okulun son sınıf öğrencileri kendi aralarında okullarından bağımsız Yılbaşı Yemekleri düzenlediler. 
Biz TMK öğrencileri de aynı şekilde kendi aramızda, 17 Aralık Cuma günü Acapulco Hotel’de, okulumuzdan tamamen bağımsız bir yılbaşı etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe katılan herkes (141 kişi) Perşembe (16 Aralık) ya da Cuma (17 Aralık) günü Antijen/PCR testlerini zorunlu bir şekilde yaptırdı ve yemekten önce bütün testler kontrol edildi.
O gece otelde konaklayan ve reşit olmayan herkes otele ailelerinden imzalı izin kağıtlarını gösterdi. Etkinliğimize katılmadan testlerimizi yaptırmış olmamıza rağmen, etkinliğimize katılan arkadaşlarımızdan bir tanesinin PCR testi Pazartesi (20 Aralık) günü pozitif çıkınca, tedbir olarak hepimiz tekrardan test yaptırdık. 
Çıkan test sonuçlarında pozitif olan öğrenciler belirlendi ve geriye kalanlar da izole oldular. Belirtmek isterim ki bu şekilde yılbaşı etkinliği düzenleyen tek öğrenci grubu TMK’dan değildir. Başka lise son sınıf öğrencileri de aynı şekilde Yılbaşı Yemekleri düzenlemişlerdir. Bu şekilde toplu gruplar halinde etkinlik yapmanın risk taşıdığının farkındayız, ancak bu etkinliklerde öğrenciler dışında kimseye herhangi bir kısıtlama getirilmemesine anlam veremediğimiz için, kendi aramızda testlerimizi yaptırarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
Tedbir alıp test yaptırmış olmamıza rağmen aramızda bir bulaş gerçekleştiği için üzgünüz ama ülkemizde okullar ve devlet daireleri dışında hiç bir Yılbaşı Etkinliği bakanlık tarafından yasaklanmazken biz öğrencilere böyle bir etkinlik düzenlediğimiz için ve ailelerimize izin verdikleri için “sorumsuz” muamelesi yapılmasını yanlış ve haksız buluyoruz. 
Arkadaşlarımızla beraber Yılbaşı Yemeği düzenlemiş olmamızı kınayanlar (Eğitim Bakanı dahil olmak üzere) neden ülkemizde yapılmış ve yapılacak olan diğer etkinliklere tepki göstermiyorlar?

Ortada bir yasak yoksa, ve bazı siyasi partiler bile otellerde yemek düzenliyorsa, Bakanlık biz öğrencileri nasıl kınayabilir?

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