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TMK Öğrencilerinin Gerçekleştirdiği Yılbaşı Balosu: 7 Pozitif Vakadan 3’ü Omikron!

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TMK Öğrencilerinin Gerçekleştirdiği Yılbaşı Balosu: 7 Pozitif Vakadan 3’ü Omikron!
TMK Öğrencilerinin Gerçekleştirdiği Yılbaşı Balosu: 7 Pozitif Vakadan 3’ü Omikron!

Kıbrıs Postası Haber Ajansının haberine göre Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji’nde (TMK) eğitim gören 11 ve 12’nci sınıf yaklaşık 150’ye yakın öğrencinin, okul yönetiminden bağımsız bir şekilde düzenledikleri yılbaşı balosuna katılan ve aralarında pozitif vakalar çıkması üzerine karantinaya alınan 142 öğrenciden 7’sinin test sonucu pozitife döndü.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre test sonucu pozitife dönen öğrencilerden 3’ünde Omikron varyantı tespit edildi.

3 öğrencinin, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak karantina altına alındığı ve temaslı takip sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

KKTC’de Omikron varyantı ilk kez 21 Aralık günü, yurtdışı geçmişi olmayan 2 kişide tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Omikron varyantının bulaşma oranının hızlı olduğunu, Omikron vaka sayısının artmasının beklendiğini ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Omikron varyantının, diğer varyantlara oranlara hastaneye yatırma etkisinin daha düşük olduğunu açıklamıştı.

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