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TMK’NIN ETKİNLİĞİ “ALTIDA BİR”!!

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27 Mart 2018 tarihli Detay Gazetesi...
TMK’NIN ETKİNLİĞİ “ALTIDA BİR”!!

Geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından alınan aleyhte karar ile yeniden tartışılmaya başlayan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Erkmen, TMK’nın Kıbrıslı Rumların mülkiyet talepleri için “etkin” bir iç hukuk yolu olduğunu söylemesine rağmen, komisyonun resmi internet sitesinde yer alan veriler, Erkmen’in etkinlik söylemini tam olarak karşılamadığını gösteriyor.

TOPLAM BAŞVURULARIN SADECE ALTIDA BİRİ!
TMK’nın resmi internet sitesinde Kıbrıslı Rumların Kuzey’deki taşınmaz malları konusunda toplam 6.401 başvuru yapıldığı bilgisi yer alırken, 2006 yılından itibaren günümüze toplam 1079 başvurunun neticelendiği görülüyor. Bu anlamda yaklaşık 12 yıllık süre zarfında toplam başvuruların sadece altıda birinin (6/1) neticelendirildiği ortaya çıkıyor.
    
SONUÇLANAN BAŞVURULARA TOPLAM 268 MİLYON POUND!
Etkin bir iç hukuk yolu olarak sunulan ve daha fazla tazminat tutarı oldukça küçük başvuruların ödemelerinin yapıldığı görülen verilerde, 2006 yılından itibaren tazminat talebinde bulunan Kıbrıslı Rumlara yaklaşık olarak 268 Milyon Pound ödendiği belirtilirken, geriye kalan başvuruların hangi kaynakla kaç yılda ödeneceği merak ediliyor.

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