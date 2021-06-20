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TMK'ya 6853 Rum başvurdu,318 Milyon STG tazminat, 3 iade, 2 takas/tazminat kararı verildi

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TMK'ya 6853 Rum başvurdu,318 Milyon STG tazminat, 3 iade, 2 takas, tazminat kararı verildi
TMK'ya 6853 Rum başvurdu,318 Milyon STG tazminat, 3 iade, 2 takas/tazminat kararı verildi

Taşınmaz Mal Komisyonu’na, kuruluşundan itibaren 17 Haziran 2021’e kadar 6 bin 853 başvuru yapıldı. Komisyonun internet sitesindeki bilgilere göre, başvurulardan 1,227 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 34’ü de duruşma yoluyla sonuçlandırıldı.

Komisyon, şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 318 milyon 197 bin 662 Sterlin tazminata karar verdi. Ayrıca, üç başvuru için iade, iki başvuru için takas ve tazminat, yedi başvuru için de iade ve tazminat kararı alındı. Komisyon, bir başvuru için çözümden sonra iade ve bir başvuruda da kısmi iade doğrultusunda karar verdi. Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Xenides-Arestis v. Turkey davasında verdiği hükümler uyarınca, Taşınmaz Mal Yasası (67/2005 sayılı Yasa) tahtında kuruldu. 17 Mart 2006’da faaliyete geçen komisyon, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmak amacıyla faaliyet yürütüyor.

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