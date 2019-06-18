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TMMOB: 'Gençlik Parkı'nın Varlık Fonu'na devri Cumhuriyete ihanettir'

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Ankara'nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı'nın Varlık Fonuna devredilmesine Mimarlar Odası Ankara Şubesi tepki göstererek, bu kararın Ankara'ya ihanet olduğunu söyledi.
TMMOB: 'Gençlik Parkı'nın Varlık Fonu'na devri Cumhuriyete ihanettir'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara'nın tarihi parklarından olan  Gençlik Parkı'nın  Varlık Fonuna devredilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Gençlik Parkı'nın Varlık fonuna devri Cumhuriyet'e ve onun Başkenti Ankara'ya ihanettir" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin  "Varlık Fonu Cumhuriyetin üretimden gelen gücünü kullanarak biriktirdiği tüm varlıkları tüketen müsrif bir mirasyedi yapılanmasıdır. Varlık fonu aracılığı ile kamusal alanlarımız ve varlıklarımız sermayeye ve şirketlere peşkeş çekilmektedir. Son olarak Ankara'nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı'nın da Varlık Fonuna devredildiğini öğrendik. Bu tam anlamıyla bir ihanettir. Cumhuriyetin kentsel planlamasında yer alan "kent parkı" kavramıyla 1935 yılında kurgulanan Gençlik Parkı hepimizin anılarının ve Cumhuriyet'in izlerinin olduğu en önemli parklardandır. Şimdi bu hepimize ait olan kamusal alanın Varlık Fonu'na devredilmesi ile, iktidar kaybedeceği bir seçimde Ankara'nın geleceğini satmaya yeltenmiştir. Bu bir ihanettir ve asla kabul edilmez" ifadesini kullandı.

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