  • BIST 116.271
  • Altın 321,094
  • Dolar 6,1038
  • Euro 6,5947
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı©

»
TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı©
TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı©

Bankalarda 2019 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 1 milyon 72 bin adet hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutuldu. TMSF yetkilileri, vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulundu.

Son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısı yaptı.

Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye devrediliyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2009'da işlem görmüş hesapların TMSF'ye devri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından haziran ayının 15. gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF'nin internet sitesi veya 'https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/' linkinden sorgulayabiliyor.

1 milyonu aşkın mudi parasını bankada unuttu

Alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve euro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 240 milyon lira oldu.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 72 bin olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, bankalar tarafından TMSF'ye yapılan söz konusu ön bildirim tutarı ve hesap adedinin, haziran ayının 15'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarını kontrol etmeleri ile azalmasını beklediklerini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı21 Şubat 2020 Cuma 12:15
  • Eğitim ve geliri artan Kürtler Kürtçe konuşmuyor21 Şubat 2020 Cuma 12:14
  • Ozan Ceyhun Büyükelçi oldu...21 Şubat 2020 Cuma 11:56
  • Boşandığı kadını bıçaklayan erkek kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı20 Şubat 2020 Perşembe 20:13
  • Antalya Baro Başkanı'ndan Feyzioğlu'na: 'Saray Bekçisi'ni aforoz etmek boynumuzun borcu olsun20 Şubat 2020 Perşembe 20:03
  • Tanık Kürşat Yılmaz: Hrant Dink cinayetini bana teklif ettiler20 Şubat 2020 Perşembe 19:58
  • AA, El Kaide'cileri 'ılımlı muhalif grup' ilan etti20 Şubat 2020 Perşembe 19:31
  • Pistten çıkan uçağın kara kutuları deşifre edildi: Hollandalı 2.pilota Türkçe ''pas geçin'' demişler20 Şubat 2020 Perşembe 19:11
  • Erdoğan vekilleri uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk20 Şubat 2020 Perşembe 19:08
  • Brexit Sonrası Türkiye'nin Yeni AB Stratejisi20 Şubat 2020 Perşembe 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti