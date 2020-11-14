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TMT Anıtı’nda Tören Düzenlendi

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KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa TMT Anıtı’nda tören düzenlendi. Siyasi ve askeri erkanın yanı sıra, törene vatandaşlar da katıldı.
TMT Anıtı’nda Tören Düzenlendi

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa TMT Anıtı’nda tören düzenlendi. Siyasi ve askeri erkanın yanı sıra, törene vatandaşlar da katıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında düzenlenecek tören, inşaat nedeniyle TMT anıtında yapıldı.  Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 15.30’da anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,  GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu,  28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, katıldığı törende Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, kurum, kuruluş ve derneklerden temsilciler, öğrenciler ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.

“THE TIMES’IN SÜRMANŞETİNDE ‘KIBRISLI TÜRKLER BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ’ YAZISINI GÖRDÜĞÜMDE BÜYÜK HEYECAN YAŞADIM”

Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz Lider Rauf Denktaş,

Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevinciyle huzurunuzdayız. Cumhuriyetimiz ilan edildiğinde 23 yaşındaydım ve İngiltere’deydim. The Times gazetesinin sürmanşetinde “Turkish Cypriots Declared Independence” (Kıbrıslı Türkler Bağımsızlık İlan Etti) yazısını gördüğümde adete titredim, büyük heyecan yaşadım. Bir devlet sahibi olduk. Sahiplik hissetim, gurur duydum.

Halkımın verdiği yetkiyle şimdi bu devletin Cumhurbaşkanıyım. Kuruluşunu sağladığınız devlet emin ellerde, siz rahat uyuyunuz, devletimizi her açıdan geliştirmek, halkımızın refah seviyesini artırmak için Anavatanımızla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Kıbrıs Türklerinin devlet sahibi olması uğrunda verdiğiniz mücadeleniz rehberimiz olacaktır. Her zaman Kıbrıs Türklerinin eşit egemen varlığına, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemine vurgu yaptınız.  Bu topraklarda var olduğumuz sürece Anavatan Türkiye’nin garantisinin sona ermesine, Türk askerinin çekilmesine, devletimizden vazgeçilmesine asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatma azmi ve kararlığıyla halkımızın bize verdiği yetkiyle sizlerden devraldığımız ulusal davamızı en iyi şekilde götürme hedef ve gayretindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sizi ve bu günlere ulaşmamızda emeği olanları saygı, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

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