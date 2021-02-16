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TMT Derneği, Türkiye’deki 13 Şehit İçin Baş Sağlığı Mesajı Yayıladı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Türkiye’de 13 sivilin PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, Türk ulusunun acısını paylaştığını belirtti.
TMT Derneği, Türkiye’deki 13 Şehit İçin Baş Sağlığı Mesajı Yayıladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Türkiye’de 13 sivilin PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, Türk ulusunun acısını paylaştığını belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz  Bora mesajında şunları kaydetti:

“Terörü hedef olarak seçen bazı gafiller işledikleri insanlık suçlarının mutlaka bedelini ödeyeceklerdir. 

Ana vatanımız Türkiye'nin dev adımlarla her alanda ilerleyişini hazmedemeyen bazı ülkelerin teröre arka çıkarak Türkiye'yi hedeflerinden alıkoyacaklarını sanarak girdikleri bu yanlış ve tehlikeli yolda yürümeye devam ettikleri takdirde mutlaka bir bedel ödeyecek ve terör eninde sonunda işlediği insanlık suçu bataklığında kaybolup gidecektir. 

Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan gani gani rahmet, geride bıraktıkları aile mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileriz.”

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