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TMT, Federasyon Destekçilerine Tepki Gösterdi

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ta federasyonu destekleyen kişi ve kuruluşlara tepki gösterdi.
TMT, Federasyon Destekçilerine Tepki Gösterdi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ta federasyonu destekleyen kişi ve kuruluşlara tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora,  yaptığı yazılı açıklamada, federasyon fikrini “haklı ve kabul edilebilir izahı yoktur” şeklinde yorumlayarak, “Annan Planı tehlikesini yaşayan halkımız aynı yönde hareket eden Guterres Planı’na evet diyemez ve demeyecektir” dedi.

47 yıldan beri mevcut yapının barış, huzur ve güven içerisinde devam ettiğini savunan Bora, “Anlaşma şartlarını bize iki kez soykırım uygulamış, bizi eşitleri olarak kabul etmeyip, azınlık olarak gören zalim Rum belirleyecek ve biz de buna uyacağız. Hayret bu cesareti onlara verenler utansın” ifadelerini kullandı.

Bora, “barış, huzur ve insan haklarına saygılı olanların bu yapıyı değiştirme arzularına destek vermesinin akıl işi olmadığını, amacın meseleyi sürüncemede bırakıp Kıbrıs Türk halkını içten yıkarak teslim olmaya zorlamak ve psikolojik savaşta yenilgiye uğratmak olduğunu” ileri sürerek, Kıbrıs Türk halkının buna onay vermeyeceğini vurguladı.

“11 yıl boyunca garantör Türkiye’nin gelmeyeceğini ileri süren kişilerin, bugün de tanınma olamaz gibi utanç verici görüşler savunduklarını” öne süren Bora, devamında şunları kaydetti:

“Bize kan ve gözyaşından başka ne verdiler ki onlarla ortak bir idareyi düşünebilelim! İki kez yakalayıp başaramadıkları soykırım için üçüncü bir fırsatı elde etmek için ‘sıfır asker sıfır garanti’ tezini ısrarla önümüze koymalarından hala neyi güttüklerini anlamamış isek sonumuz hüsrandır”.

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