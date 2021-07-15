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TMT Genel Başkanı Bora: Yalanlarla Ulusal Davaya Saldıranlar Hakkında Dava Dosyalanmalı

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TMT Genel Başkanı Bora: Yalanlarla Ulusal Davaya Saldıranlar Hakkında Dava Dosyalanmalı
TMT Genel Başkanı Bora: Yalanlarla Ulusal Davaya Saldıranlar Hakkında Dava Dosyalanmalı

TMT Genel Başkanı Yılmaz Bora, “yalanlarla ulusal dava ve ulusal değerlere saldıranların, devlet yetkilileri tarafından korunmaması, ödüllendirilmemesi aksine haklarında dava dosyalanmasının sağlanması” gerektiğini kaydetti.

TMT Genel Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı televizyon yorumcularıyla bazı kuruluş ve siyasilerin dayanaksızca, haksızca, sorumsuzca ve pervasızca TMT ve mücahit örgütünü ve hizmetlerini kötülemek ve suçlamak yarışında olduğunu üzülerek izlemekte olduğu iddia edildi.

Bora, hele akademisyen sıfatına sahip bazı kişilerin araştırma yapmadan gerçekleri öğrenmeden, bilmeden ideolojik ve/veya çeşitli nedenlerle TMT hakkında gerçeklerle bağdaştırılamayan açıklamalar yapılması karşısında sessiz kalmalarının beklenemez olduğunu dile getirdi.

Yılmaz Bora, “Kuşkusuz demokratik hukuk devletinde herkesin görüşlerini açıklaması kısıtlanamaz ancak kimse başkasını, art niyetle, dayanaksızca ve ideolojik saplantıları nedeniyle suçlama hakkına sahip değildir. Dayanaksızca, haksızca ve yalanlarla başkalarını suçlamak etik olmaması yanında ciddi suç sayılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bora ayrıca, son günlere yoğunlaşan haksız saldırı ve suçlamaları kesinlikle kabullenemeyeceklerini ve böyle saldırı ve suçlamalar karşısında hem ilgili yayın kuruluşu hem de ilgili kişiler hakkında yasal yollara başvurmak zorunda kalacaklarının bilinmesi gerektiğini belirtti.

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