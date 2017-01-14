TMT: “Milli mücadelenin meşalesini ateşledi”

Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 33'üncü yıldönümü nedeniyle sivil toplum örgütleri de mesajlar yayımlıyor.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, milli mücadelenin meşalesini ateşleyen Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk tarihinin en parlak sayfasında yerini koruyacağını ve Kıbrıs Türk halkının gönlünde her zaman yaşayacağını vurguladı.

Bayar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 33’üncü yıldönümünde özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirttiği mesajında, Küçük’ün İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı en zor bir dönemde, Kıbrıs Türk halkının örgütlü siyasi direnişini başlatmış ve tüm ömrünü bu uğurda harcadığını belirtti.

Dr. Küçük’ün genç ve idealist bir doktor olarak başladığı çalışma hayatında, Atatürkçü bir çizgide hep Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüğünü savunduğunu anlatan Bayar, Dr. Küçük’ün Halkın Sesi gazetesiyle halkıyla bütünleştiğini, alçak gönüllülüğü ve halk adamlığının en büyük özelliği olduğunu vurguladı.

Bayar, İngiliz sömürge yönetimine karşı cesurca savaş veren Dr. Küçük’ün kısa zamanda Kıbrıs Türk halkının sevgi ve saygısını kazanarak “lider” olduğunu anlattı.

“MİLLİ MÜCADELENİN MEŞALESİNİ ATEŞLEDİ”

Dr. Küçük’ün, köyden başlayarak halkın uyanışını ve teşkilatlanmasını sağladığını kaydeden Celal Bayar, milli mücadelenin meşalesini ateşlediğini ifade etti.

“Türk Aile Mahkemesi’nin kuruluşu, Türk Tali okullarının açılışı, Müftülük makamının yeniden yapılandırılması ve Evkafın Türk halkına devri o günlerin zor şartlarında elde ettiği önemli başarılarıdır” diyen Bayar, Volkan’ın kuruluşunu sağlayan Küçük’ün Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda “Ağrı” kod adıyla zirvedeki yerini ve liderliğini sürdürdüğünü belirtti.

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Dr. Küçük’ün 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini ve Türk Lideri olarak üzerine düşen görevi başarıyla yürüttüğünü, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’inden sonraki en zor günlerde çok çalıştığını, halk ve dava için büyük uğraş verdiğini, 1973’te görevini dava arkadaşı Rauf R. Denktaş’a devretmekle birlikte liderlik vasfını sürdürdüğünü kaydetti.

Bayar mesajında, “1974 Mutlu Barış Harekatı ve ölümünden iki ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ile halkının özgürlük ve egemenlik coşkusunu birlikte yaşaması O’nu çok mutlu etmiştir. Bu şekilde bir Lider olarak başlattığı siyasi direniş hareketinin başarı ile sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden biri oldu” ifadelerine de yer verdi.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkan Baki Aygün, Dr. Fazıl Küçük’ün özgürlük mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin, KKTC’nin aydınlık geleceği ve çağdaş dünyayı yakalamak için takip edilmesi gereken bir rehber olduğunu belirtti.

Aygün, Dr. Fazıl Küçük’ün 33. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, yıllar geçse de toplumsal direnişe liderlik eden sembol isimlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar sürdürdüğü varoluş mücadelesinin önemli bir bölümünde öncülük ettiğini, önder olduğunu belirterek “Dr. Küçük demek ‘mücadele’ demektir” ifadelerini kullandı.

“IŞIK TUTUYOR”

Adada Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm günlerinde halkını bir ve beraber tutarak ortaya koyduğu mücadelenin, Dr. Küçük'ün halkı için her türlü fedakarlığa katlanan bir lider olarak duruşunun nişanesi olduğunu kaydeden Aygün, Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde, halkın geleceği için çok önemli bir ışık tuttuğunu belirtti.

Aygün mesajında, Dr. Küçük’ü saygı, rahmet ve minnetle anarak, yaptıklarının unutulmayacağını vurguladı.