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TMT Mücahitler Derneği 10 Kasım Mesajı Yayımladı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
TMT Mücahitler Derneği 10 Kasım Mesajı Yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar tarafından yayımlanan mesajda, Bayar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 83’üncü yıl dönümünde, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andığını kaydetti.

Bayar, Atatürk’ün üç kıtada altı asır hükümran olan Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasını kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığına işaret ederek, Başkomutan olarak mucizevi bir direnişle ve üstün dehası ile zafere ulaştığını, modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu belirtti.

Atatürk’ün önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratıldığını ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini aldığını kaydeden Bayar, mesajına şöyle devam etti:

“Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıl dönümünü onur ve gururla kutladık. Beş gün sonra da, ölümsüz Atamızın gösterdiği yoldan ve izinden giderek sağladığımız özgürlük ve kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci yıldönümünü kutlayacağız.

Bugün bölgemizde her zaman yanımızda olan güçlü bir Anavatanımız vardır. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda gösterdiği hedeflere ve O’nun ideallerine bağlı kalarak her türlü zorluğu aşacağımızı ve Devletlerimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza yürekten inanıyoruz.”

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