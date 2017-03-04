 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

TMT Mücahitler Derneği, Akıncı’yı KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya davet etti

» »
TMT Mücahitler Derneği, Akıncı’yı KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya davet etti
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlikte ısrar ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya davet etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği,   Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlikte ısrar ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı  KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya davet etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası  hukukta büyük ve küçük devletler arasında eşitlik ilkesinin geçerli olduğunu vurgulayarak, buna karşın federasyon ve konfederasyonda eşitlik ilkesi bulunmadığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin olası  federasyonda  siyasi eşitliğe büyük önem verdiklerini ancak Rum  lider Anastasiadis’in  Türklerle Rumların eşit olamayacağını açıkladığını belirten Bora şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumda eğer biz gerçekten ve samimi olarak siyasi eşitliğe büyük önem veriyorsak ve bu bizim kırmızı çizgimizse federasyon veya konfederasyon görüşünü terk ederek iki ayrı devletin yan yana, bir birini tanıyarak ve dostça yaşaması ilkesini benimsememiz gerekir”.

Bora, federasyonda ısrar edilmesi halinde kavga içinde bir devlet oluşacağını, büyük anlaşmazlıklar ve çatışmalar çıkacağını ileri sürüdü.
Bora, “Kıbrıs Türkleri eşitlikte ısrar ettiğine göre, federasyon veya diğer çözüm formüllerinden vazgeçme ve iki  ayrı devlet formülünde ısrar etme zamanı gelmiştir.  Bu koşullarda Sayın Mustafa Akıncı’yı gerçek barış anlamına gelecek olan KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya ve Rum yönetimine KKTC’yi tanımaları gerektiğini söylemeye davet ederiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın04 Mart 2017 Cumartesi 08:53
  • Bu bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek03 Mart 2017 Cuma 16:51
  • İşte satış tarihi!03 Mart 2017 Cuma 16:50
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İzmir'de temaslarda bulundu03 Mart 2017 Cuma 16:43
  • DP Genel Sekreteri Özcafer: "Ortağınızla görüşmeniz gerekir"03 Mart 2017 Cuma 16:25
  • KTEZO, Esnaf ve Zanaatkarlar Federasyonu kurulmasına karşı03 Mart 2017 Cuma 15:17
  • Cumhuriyet Meclisi Ormanı'na yeni fidanlar ekildi03 Mart 2017 Cuma 15:15
  • Mehmetçik’te organik tarım uygulamalarına geçiş toplantısı düzenlenecek03 Mart 2017 Cuma 15:13
  • 9 Mart Baf Direnişi ve Direnişte Şehit Düşenler anılacak03 Mart 2017 Cuma 12:36
  • İzinsiz getirilen at Devlet Üretme Çiftliklerine verildi; 2 kişi tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 12:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti