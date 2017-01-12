TMT Mücahitler Derneği: “Denktaş’ı özlemle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz”

TMT Mücahitler Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı ölümünün 5’inci yıldönümünde özlemle, sevgi, saygı ve şükranla andı.

Dernek, “Aradan dört yıl geçti, O’nun tabirine göre; yanlış teşhis konulan Kıbrıs sorunu kritik aşamada devam etmektedir” dedi.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı açıklamada, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın “TOROS” Kod Adlı Kurucusu, kahraman Mukavemetçi Mücahit, mücadeleci Lider ve Devlet adamı Rauf R. Denktaş’ın bıraktığı boşluğun, Kıbrıs Türk halkı ve Türk dünyasında derinleşerek devam ettiğini söyledi.

Rauf R. Denktaş’ın tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği için harcadığını belirten Bayar, “Ne mutlu O’na ki Mücahit halkımız ve özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’le birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını gerçekleştirmiş ve ‘Kurucu Cumhurbaşkanı’ olarak adını tarihe yazdırmıştır. Ve ne mutlu Kıbrıs Türk Halkına ki bugün kendi Devletinin çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşamaktadır” dedi.

Bayar, bugün rahmetle andıkları Denktaş’ın; eşitlik konusunda KKTC’nin bir günlüğüne dahi olsa tanınması gerektiğini her zaman vurguladığını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının eşitliğini tanınmadan yapılacak bir anlaşmanın kalıcı olamayacağını ifade etti.

“Rum hala bugünkü gerçeklerden uzak, yaşayabilir bir barış için değil, bizi azınlık olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne yamamak için düşmanca davranışlarını artırarak sürdürmektedir” diyen Bayar, devam eden görüşmelerin bu kritik aşamasında, kendilerine; devlete dört elle sarılmak, birlik ve beraberlik içinde Anavatanın desteğinde Kurucu Cumhurbaşkanının emanetine ve vasiyetine sahip çıkmak görevi düştüğünü söyledi.