TMT Mücahitler Derneği, Dr. Fazıl Küçük’ü, Ölümünün 38’inci Yılında Minnet, Şükran Ve Rahmetle Andı

TMT Mücahitler Derneği, ömrünü ve tüm imkânlarını Kıbrıs Türkü’nün varoluşuna ve hürriyetine adayan, mütevazi, kahraman ve efsane öncü lider, Dr. Fazıl Küçük’ü, ölümünün 38’inci yılında minnet, şükran ve rahmetle andı.



TMT Mücahitler Derneği Dr. Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



“1950’li yıllardaki maddî, manevî, kültürel ve millî kuşatılmışlığa karşı, her türlü imkansızlıklara ve baskılara rağmen direniş meşalesini cesurca tutuşturarak Kıbrıs Türkü’nün özündeki mukavemet ruhunu harekete geçiren, Anavatan’ın en yüksek dağına atıflı ‘Ağrı’ kod adıyla Kıbrıs Türk milli mücadele tarihine adını altın harflerle yazdıran, ömrünü ve tüm imkânlarını Kıbrıs Türkü’nün var oluşuna ve hürriyetine adayan, mütevazi, kahraman ve efsane öncü liderimiz, Doktor Fazıl Küçük’ü, ölümünün 38’inci yılında minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tutuşturduğu bağımsızlık meşalesini daima en yüksekte tutmanın ve idealleri ile mücadele azmini ebediyen kendimize rehber edinmenin sözünü veriyoruz.

Ruhu şad olsun.”