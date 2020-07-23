TMT Mücahitler Derneği, Güney Kıbrıs’taki Bayraktar Camii’ye saldırıyı kınadı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli yaptığı açıklamada, olayı, “Türklüğü Kıbrıs’tan silme hedefli Enosisçi Kıbrıs Rum-Helen zihniyetinin yeni bir tezahürü” olarak niteledi.

Koreli, son zamanlarda Güney Kıbrıs'ta artış gösteren Türk kültürüne ait tarihi eserlere saldırı olaylarına bir yenisinin eklendiğini, tarihî Bayraktar Camii’nin, bir kez daha ama bu defa değişik bir kisve altında saldırıya uğradığını, cami çevresindeki çitlerin “ateş ve balta” sloganı içeren pankartlarla donatıldığını kaydetti.

Koreli, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ve hamilik yaptığı ilgili mihrakları aklı selime davet ediyor, Rum/Türk herkesin selametini 20 Temmuz 1974'ün hemen öncesindeki tutumlarına benzer şekilde yeniden tehdit altına sokacak bu ve benzeri faaliyetlere bir an önce son verme çağrısında bulunuyoruz.” dedi.