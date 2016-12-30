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TMT Mücahitler Derneği: "KTÖS'ün ajandaları toplatılsın"

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TMT Mücahitler Derneği: "KTÖS'ün ajandaları toplatılsın"
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2017 yılı ajandasının toplatılması için yasal işlem başlatılmasını istedi.

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü bağımsız devlet aşamasına gelinmesinde nice yadsınamaz katkıları olan Atatürkçü öğretmenlerin, bahse konu sendika yöneticilerinin ısrarla yürümeye çalıştıkları yoldan vazgeçirecek iradeye sahip oldukları inancında olduklarını vurguladı.

Bugünkü kritik aşamada birlik ve beraberliğin sağlanmasında öğretmenlerin katkılarına ihtiyaç olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Bora, şöyle devam etti:

“Şehit ve gazilerimizin armağanı olan ve sonuçta barış, huzur ve güven içerisinde yaşamımızı sürdürmemize nice fedakarlıkları ile katkıları olan başta büyük Türk ulusuna ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize minnet ve şükranlarımızla yeni yılın Türklük dünyasına esenlikler getirmesini dileriz.”

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