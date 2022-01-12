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TMT Mücahitler Derneği, Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük Ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı.

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TMT Mücahitler Derneği, Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük Ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı.
TMT Mücahitler Derneği, Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük Ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için anma mesajı yayımladı.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar tarafından yayımlanan mesajda, “Milli varoluş mücadelemizin mimar ve mühendisleri olan, tüm hayatlarını Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşması için harcayan liderlerimizi bu ölüm yıldönümlerinde rahmet, saygı, sevgi ve özlemle anarız” ifadeleri kullanıldı.

Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük siyasi direnişini başlattığı, tüm ömrünü buna harcadığı, Atatürkçü çizgide halkın hak ve özgürlüğünü kalemi ve gazetesi Halkın Sesi ile savunduğu ve milli mücadele meşalesini ateşlediği belirtilen mesajda, Denktaş’ın ise devraldığı meşaleyi hep ileri taşıdığı, direnişin sağlam temeller üzerinde kurulması için büyük uğraş verdiği kaydedildi.

Küçük ve Denktaş’ın dava arkadaşı olarak anavatanın desteğini sağladıkları, TMT’nin kuruluşuna öncülük ettikleri, “Ağrı” ve “Toros” kod adlarıyla liderliklerinin yanında en büyük mücahit de oldukları ifade edilen mesajda, şu sözlere yer verildi:

“Dr. Küçük ‘Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır’ derken R. Denktaş ‘Halkım beni Türk askerini Ada’ya getiren adam olarak hatırlasın’ demiştir. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu birlikte yaşamaları onların en büyük sevinç ve zaferleridir.”

Mesajda, Küçük ve Denktaş’ın başlattıkları ve beraber yürüttükleri siyasi direniş hareketinin başarı ile sonuçlanmasını gören ender liderlerden biri olduklarına dikkat çekilerek, “Devletimizi yaşatmak ve ileri taşımak merhum liderlerimize ve şehitlerimize sözümüzdür. Ölümsüz Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş, Kıbrıs Türk varoluş tarihimizin en parlak sayfalarında yerlerini koruyacak ve her zaman gönüllerimizde yaşayacaklardır. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun” denildi.

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