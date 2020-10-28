TMT Mücahitler Derneği’nden 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü Mesajı

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bora mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim 2020, bugün Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümüdür. Halkımızın Cumhuriyet Bayramını gönülden kutlarız.

Ulu Önder Atatürk’e Türk silahlı Kuvvetlerine ve Kahraman Türk halkına sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı, 9 Eylül 1922’de Emperyalist Avrupa’nın desteklediği, Yunanistan’ın kesin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

Kurtuluş Savaşı sonucunda 29 Ekim 1923’de bağımsız, modern ve Laik Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki saygın yerini almıştır. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi

“SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR”

Kıbrıs Türk halkı da her zaman Anavatan’ın izinden yürümüş ve benzer bir direnişle özgürlüğüne ve egemenliğine kavuşmuştur.

Bugün içte ve dışta Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göz dikenler vardır. Ancak bunlar emellerine kavuşamayacaklardır. Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de kararlılıkla Cumhuriyetlerimize sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır.

Büyük Türk Ulus’unun ve O’nun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramını Kutlarız.”