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TMT Mücahitler Derneği’nden “Demir” Lâkaplı Selahattin Özgün İçin Başsağlığı Mesajı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT’nin üniformalı nizami orduya geçişinde büyük hizmetleri bulunan “Demir” lâkaplı Selahattin Özgün için başsağlığı mesajı yayımladı.
TMT Mücahitler Derneği’nden “Demir” Lâkaplı Selahattin Özgün İçin Başsağlığı Mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT’nin üniformalı nizami orduya geçişinde büyük hizmetleri bulunan “Demir” lâkaplı Selahattin Özgün için başsağlığı mesajı yayımladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora imzasıyla yayımlanan taziye mesajında, Kıbrıslı Türklerin 21 Aralık 1963’te başlayan Rum saldırılarına karşı 129 direniş noktasında direndiği, mücadelenin uzayacağı anlaşılınca TMT mensuplarının gönüllü katılan gençlerle birlikte nizami bir ordu yapılanmasına geçilmesinin zorunlu hale geldiği kaydedildi.

1965 yılında bu amaçla görev yapmak için TMT’ye katılan “Demir” kod adlı Selahattin Özgün’ün unutulmaz çok büyük hizmetleri olduğu belirtilen mesajda, Lefkoşa Sancağı Mücahitlerinin üniformalı nizami bir orduya geçişinde “Demir” Bey’le birlikte çok güzel ve unutulmaz hatıralar yaşandığı ifade edildi.

Mesajda, “Demir Bey tüm Mücahitlerimiz tarafından büyük bir saygı görmüş ve unutulmazlarımız arasında yerini almıştır. Demir Bey’e Allah’tan gani gani rahmet, ailesi ile sevenlerine başsağlığı dileriz. Ruhu şad mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

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