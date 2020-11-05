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TMT Mücahitler Derneği'nden UBP'de yaşananlara tepki!

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İlk tepki TMT Mücahitler Derneği'nden
TMT Mücahitler Derneği'nden UBP'de yaşananlara tepki!

UBP'de kurultayın ertelenmesi sürecine ilk tepki TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora'dan geldi. Bora kendi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Eğer başlangıçta bu karar alınsaydı diyecek bir sözümüz de olamazdı . Ulusal Birlik Partisinin yapılan bu seçimin devamı olan önümüzdeki Cumartesi seçimini bir yıl sonraya tehir etmesi ile çok büyük bir yara almış olacaktır . Spekülasyonlar hemen başladı . Çok değişik yorumlara sebep olacaktır . Seçimi önde bitiren Sayın Sucuoğlu ile ona destek verenleri resmen bu yarışın dışına iterek karşı tarafa avantaj elde edilmeye yönelik bir karar olduğu açığa çıkmıştır . Bir kez daha ağırbaşlılığın dürüstlüğün ve efendiliğin geçerli olmadığı yeni bir uygulamaya tanık olmaktayız . Ulusal Birlik Partisi bu ve buna benzer tertipler sayesinde ulusal niteliğine zarar vermeye devam etmektedir . Ne yazık ki geçen haftaki seçimin UBP’ye umut bağlayanları hüsrana sevketmiştir . Ulusal davanın sözcülüğünü yapan UBP’ye yakıştıramadık

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