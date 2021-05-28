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TMT Mücahitler'den Kızılyürek'e "Türklüğe karşı düşmanca tavır"

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Kıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Avrupa parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in basında yer alan açıklamalarını eleştirdi.
TMT Mücahitler'den Kızılyürek'e "Türklüğe karşı düşmanca tavır"

Kıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Avrupa parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in basında yer alan açıklamalarını eleştirdi.

Kızılyürek’in “AB’nin Kıbrıs Türklerini Türkiye’nin insafına bırakmaması gerekir” ifadesini Türklüğe karşı düşmanca tavır olarak niteleyen Bora, Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu üyeliğinin Kıbrıs Türkleri ile hiç bir ilgisi olmadığını savundu.

Bora açıklamasında, Kızılyürek için “Avrupa parlamentosuna Rumların oyları ile bize karşı durması ve bir Rum gibi tavırlarını ortaya koyması için seçilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bizim her şeyimizdir” diyen Bora, Türkiye olmasa Kızılyürek’in de bugün hayatta olamayacağını belirtti.

Açıklamasında Avrupa Birliği politikalarına da eleştiriler getiren Bora, “AB uluslararası hukuka ve kendi ilkelerine inanıyorsa 47 yıldan beri barış, huzur ve güven içerisinde devam eden ‘iki devletli’ yapıyı tanıyarak bölgedeki istikrara katkı koymak ve her şeyden önce 47 yıldan beri adadaki barış, huzur ve güveni sağlayıp devam ettiren Türkiye ye teşekkür etmesi gerekir” dedi.

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