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TMT Mücahitlerinden Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'ne Ziyaret

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TMT Mücahitlerinden Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'ne Ziyaret
TMT Mücahitlerinden Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'ne Ziyaret

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Celal Bayar ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’yu makamında ziyaret ederek bir araya geldiler. Bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkının vatan savunmasında önemli bir rol oynayan TMT mücahitlerinin onurlandırılması açısından büyük bir önem taşıdı.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, TMT mücahitlerinin yıllar önce gösterdiği fedakârlık ve vatan sevgisinin bugün hala büyük bir kıymet taşıdığını ifade ederek, bu kahramanları ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirdi. Dr. Tuğlu, ülkenin geleceğini inşa ederken TMT’nin geçmişte verdiği mücadelenin bugün gelinen noktada önemli bir paya sahip olduğuna vurgu yaptı. Başkan Tuğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemizi daha ileriye taşımak ve vatanımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada olabilmemizin en büyük sebeplerinden biri, sizlerin yıllar önce göstermiş olduğu özveri ve fedakârlıklardır. Mehmetçik gibi tarihi ve anlamlı bir beldede, siz değerli kahramanları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”

Ziyaret sırasında, TMT mücahitlerinin geçmişteki mücadelesi ve bu mücadelenin günümüzdeki yansımaları üzerine konuşmalar yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Tuğlu, belediye olarak TMT mücahitlerinin hatıralarını yaşatma konusundaki kararlılıklarını da vurguladı. TMT’nin gösterdiği cesaret ve azmin her zaman hatırlanacağını belirten Tuğlu, bu mücadelenin yeni nesillere aktarılmasının önemini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı teşekkürlerin ve minnettarlıkların sunulmasıyla son bulurken, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile TMT Mücahitler Derneği arasında tarihi ve manevi bağların güçlü bir şekilde sürdürüldüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

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