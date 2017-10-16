“TMT sahip çıkmadı suçlaması kabul edilemez”

TMT Mücahitler Derneği, “TMT Sahip Çıkmadı” başlığıyla basında yer alan bir haber üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, üyesi olsun, olmasın tüm mücahitlerin ve ailelerinin Derneğe yaptığı müracaatların titizlikle incelendiğini ve imkânları el verdiği ölçüde gerekli yardımın yapıldığını belirterek, “TMT sahip çıkmadı” suçlamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“TMT Sahip Çıkmadı” başlığıyla basında yer alan bir haber üzerine yazılı açıklama yapan TMT Mücahitler Derneği, şunları kaydetti:

“Üyesi olsun, olmasın tüm mücahitlerimizin ve ailelerinin Derneğimize yapılan müracaatları titizlikle incelemekte ve imkânları el verdiği ölçüde gerekli yardım yapılmaktadır.

Hâl böyle iken adı geçen gazeteye beyanat veren Mücahit Nihat Arslan’ın eşi ve kızı anlattıkları olay hakkında derneğimize hiçbir bilgi vermemiş ve yardım talep etmemiştir.

Bu durumda derneğimizin “TMT Sahip Çıkmadı” diye suçlanması kabul edilemez.

Nihat Arslan’ın eşi ve kızı anlattıkları üzücü olaydan önce Derneğimize müracaat etmiş olsaydı daha doğru olurdu.”