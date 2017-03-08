 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.175
  • Altın 145,124
  • Dolar 3,7211
  • Euro 3,9290
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

TOCEK: "Ya kadın"

» »
TOCEK: "Ya kadın"
TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" nedeniyle mesaj yayımladı...

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK), kapitalist sistemin yaratmış olduğu sınıfsal farklardan öncelikli olarak etkilenen, haksızlığa uğrayan, ötekileştirilen, metalaştırılan kadınlara, sınıfsız, silahsız, sınırsız bir dünya, özgür, eşit yaşam alanları yaratma mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba, kadınların hayatın her alanında, siyasette ve  karar mekanizmalarında aktif olarak görev almalarına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti, kadın-erkek eşitliğinin, barış kültürünün de ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

TDP-TOCEK 'in başta kadınlar olmak üzere, tüm bireylerin özgürleşene dek siyasal mücadelesini insan hak ve özgürlükleri üzerine kuracağını, her türlü ayırımcılığa karşı çıkacağını belirten Cabacaba, toplumsal cinsiyete duyarlı ve eşitlik temelinde bir siyasal yapıyı benimseyen TDP TOCEK'in, kadının siyasal yaşamdaki eşit temsiliyeti için gerekli tüm koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.  Emeğin cinsiyeti olmadığının vurgusunu yaparak, cinsiyete dayalı emek sömürüsüne karşı mücadele verdiklerini kaydeden Cabacaba, şiddete maruz kalan ve şiddetten kaçan kadın ve çocukların sığınma hakları ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşam haklarını siyasal bir sorumluluk olarak gördüklerini, bu yönde çalışmalar yürüttükleri kaydetti.

Kadın Sığınma Evi ve benzeri yerlerin devlet tarafından açılması gerektiğini, ancak ülkemizde sorumluluğunu yerine getirmekte yetersiz kalan devletin sorumluluğunu yerel yönetimlerin devraldığını belirten Cabacaba, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin öncülük ederek açmış olduğu Sığınma Evinin yol gösterici olması ve ihtiyaç kalmayana kadar her belediye altında Kadın Sığınma Evlerinin açılması gerektiğini kaydetti. Yerel yönetimlerin açtığı Sığınma Evleri'nin devleti bu sorumluluğundan kaçırmaması gerektiğini kaydeden Cabacaba, "Yerel yönetimler altında sığınma evi olsa da, devletin de Sığınma Evi için karar alması ve çalışması gerekmektedir" dedi.

TDP TOCEK Başkanı Cabacaba şunları kaydetti: "Kadınlarımızı hayatın her alanına dahil etmeden yapılacak girişimlerin başarısız olacağı gerçeğinden hareketle, kadınlarımızın hayatın her alanında, siyasette ve her türlü karar mekanizmalarında aktif olarak görev almalarına fırsat verilmelidir. Kadın-erkek eşitliği, aynı zamanda barış kültürünün de bir parçasıdır. Bu düşüncülerle  ülkemizde ve dünyadaki tüm emekçi kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’  ve bu uğurda mücadele eden herkesi kutlarız. 'Ben' değil 'biz' diyerek eşitlik, özgürlük ve barış için, söz değil icraat istediğimizi ve Kadınların, Eşitliğin sadece 8 Mart’ta anılmaması gerektiğini ve var olan hakların gerçekten uygulanan kadar verilen mücadelenin devam edeceğini bildiririz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TAK'ta 1 saatlik uyarı grevi08 Mart 2017 Çarşamba 12:59
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden BAF Direnişi’nin yıldönümünde mesaj08 Mart 2017 Çarşamba 12:56
  • Pile’den gümrüksüz ayakkabı alan rum’a 650 euro ceza08 Mart 2017 Çarşamba 12:35
  • "Toplumun geleceğine yönelik bir 'ihanet' "08 Mart 2017 Çarşamba 10:17
  • “Dünyada ve ülkemizde kadınlarla erkekler hâlâ eşit değil”08 Mart 2017 Çarşamba 10:11
  • “Kadın toplumun temel taşı”08 Mart 2017 Çarşamba 10:09
  • “Kadınlar birer kahraman”08 Mart 2017 Çarşamba 10:08
  • İşadamına aşk tuzağı08 Mart 2017 Çarşamba 09:58
  • Devlet yeni münhal açtı08 Mart 2017 Çarşamba 09:31
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri “Özel Anneleri” ziyaret etti08 Mart 2017 Çarşamba 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti