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TODER eğitime olan bakışın daha gerçek ve çözümcü olmasını umduklarını belirtti

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KKTC Teknik Öğretmenler Derneği (TODER), eğitim adası olan ülkede, en kısa zamanda eğitime olan bakışın daha gerçek ve çözümcü olmasını umduklarını belirtti.
TODER eğitime olan bakışın daha gerçek ve çözümcü olmasını umduklarını belirtti

TODER Başkanı Ahmet Arslan yaptığı yazılı açıklamada, eğitiminin yaz boz tahtası durumundan çıkarılması gerektiğini ifade ederek, gelişen dünyaya ayak uydurmak ve teknolojik gelişmeleri yakalamak için ciddi bir planlama yapabilme yoluna girilmesinin şart olduğu bir dönemde olunduğunu kaydetti.

Eğitime yeterli maddi kaynak ayırmadan ve bir vizyon belirlemeden geliştirmenin mümkün olmadığını dile getiren Arslan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır’ sözlerini hatırlatmak isterim” dedi.

Arslan ayrıca, öğretmenlerin 2019-2020 eğitim, öğretim yılını kutladı. 

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