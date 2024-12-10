TOFAŞ, Yenilmezlik Serisini 16’ya Çıkarttı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 9’uncu haftasında Anadolu Efes’i sahasında konuk eden Mavi Yeşilliler, 6 bin 800 kişi kapasiteli TOFAŞ Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan karşılaşmayı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Maçta alınan galibiyetle, TOFAŞ’ın yenilmezlik serisi, Türkiye liginde 9 galibiyet – 0 mağlubiyet ve FIBA Europe Cup’ta alınan 7 galibiyet – 0 mağlubiyet ile toplam 16 maça çıktı.

Türkiye ve Avrupa'nın tüm birinci lig kulüpleri içinde namağlup tek takımı olan TOFAŞ; Asım Pars Sezonu 9’uncu haftasında Anadolu Efes’i evinde konuk etti. Lider takım, güçlü rakibi Anadolu Efes’i de mağlup ederek 9’da 9 yaptı ve yenilmezlik unvanını korudu. Nilüfer’de bulunan TOFAŞ Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan mücadelenin her çeyreğinde önde giden Mavi Yeşilliler; taraftarının da desteğiyle rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Bu sonuçla ligdeki 9’uncu galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

16 Maçlık Galibiyet Serisi

2024-2025 sezonundaki başarısını Avrupa maçlarına da taşıyan TOFAŞ, FIBA Europe Cup’ta normal sezon A Grubu’nu 6 galibiyet-0 mağlubiyetle tamamladı. Son 16 turundaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı 96-83 mağlup eden TOFAŞ, Avrupa’daki galibiyet serisini ise 7 maça çıkararak toplamda 16 maçlık bir galibiyet serisi elde etti.