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Tofaş'tan sonra Renault: Üretimi 4 hafta durdurma kararı

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Pazardaki daralmayı gerekçe gösteren Renault, 4 hafta boyunca cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretim olmayacağını açıkladı.
Tofaş'tan sonra Renault: Üretimi 4 hafta durdurma kararı

Bir süredir Türkiye pazarındaki daralmanın kendilerine fatura edilmesi endişesi taşıyan Renault'dan işçilerinin endişelerini artıran haber geldi.

 

Evrensel'in haberine göre, işçilere 4-12 vardiyasında cumartesi günleri 4 hafta boyunca üretim olmayacağı bildirildi.

Daha önce de TOFAŞ, KAP'a yaptığı açıklamada, yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle ekim ayında Bursa fabrikasında üretime 9 gün ara vereceğini duyurmuştu. TOFAŞ, geçtiğmiz temmuz ve ağustos ayında da yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedeniyle toplam 18 gün üretime ara vermişti.

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