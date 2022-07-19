  • BIST 2.451,27
  • Altın 963.266
  • Dolar 17.5281
  • Euro 17.8305
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Togg deneme üretimi hazırlıklarına başladı

»
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başlandığını açıkladı.
Togg deneme üretimi hazırlıklarına başladı

Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan Togg Gemlik tesisinde planlar doğrultusunda iki yılda deneme üretimi hazırlıkları başladı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik tesisinde, inşaatın başlamasından bu yana geçen 2 yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı.

Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.

AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

İLK OLARAK C-SUV PAZARA ÇIKACAK

Togg’da, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

İKİNCİ YILINDA RAKAMLARLA TOGG GEMLİK TESİSİ

Togg Gemlik tesisinin temeli, 18 Temmuz 2020'de atıldı. Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021’de başlatıldı. Gemlik tesisinin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı. Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı. Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı. 1,6 kilometrelik test pisti inşası tamamlandı.

1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. İnşaatında 9 bin 700 kişinin görev aldığı tesiste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Gemlik tesisi, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021'den itibaren togg.com.tr ve Togg YouTube kanalı üzerinden 7/24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi. Tesiste 2030 yılına kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretim hedefi bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cep telefonunuza virüs bulaştığını nasıl anlarsınız?16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:33
  • James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:30
  • Yeni özelliğini test ediyor!16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
  • Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda14 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
  • ASELSAN’dan yeni böcek İHA!14 Temmuz 2022 Perşembe 11:34
  • Netflix, daha ucuz plan için ortağını seçti!14 Temmuz 2022 Perşembe 10:32
  • Elinize yerleştirilecek küçük bir çip banka kartı yerine geçecek13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:55
  • Enişteler üzgün! Fiat Doblo 2022 fiyat listesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:19
  • Twitter, Elon Musk'a dava açtı: '44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildi, sözünü tutsun'13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:58
  • Rutubeti yok eden ev yapımı sprey13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti