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Togg yüklü TIR'lar yolda

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Togg T10X model araçların teslimatı için sevkiyat başladı. Bu yıl üretilecek 28 bin araç kura ile belirlenen 20 bin kişiye satılacak. Teslimatlar kura sıralamasına göre yapılacak.
Togg yüklü TIR'lar yolda

Türkiye'nin milli ve yerli otomobil Togg, sevkiyata başladı.

Geçtiğimiz günlerde ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapıldı.

Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat alan kişi oldu.

Togg, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin." denildi.

20 BİN KULLANICI ALACAK

Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedi doğrudan kullanıcılara teslim edilecek. İlk teslimatlar, yapılan paylaşım ile başlamış oldu.

TESLİMAT NOKTALARI

Togg'un resmi internet sayfasında ise Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor. 

İADELER TAMAMLANDI

Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.

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