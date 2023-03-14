Togg'un fiyatı açıklandı

Togg’un ilk modelinin en düşük satış fiyatı 953 bin lira olarak açıklandı

Togg, "T10X" adını verdiği, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda seri üretim bandından indirdiği T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.

Buna göre, Togg T10X için ön siparişler Trumore dijital platformu ve "www.togg.com.tr" Togg web sitesi üzerinden 16-27 Mart tarihlerinde alınacak. Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

523 kilometre menzil seçeneği

Togg, "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

314 ve 523 kilometre menzilli iki batarya seçeneği

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisi'yle birlikte yollara çıkacak.

28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 80 doluluk

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek.

"Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

Togg T10X çekiliş yöntemiyle kullanıcıyla buluşacak

Öte yandan açıklamaya göre, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için "togg.com.tr" ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Örneğin Kasım 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak. (AA)