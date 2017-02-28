Togolu golcü, rakip kalecinin hayatını kurtardı

Slovacko oyuncusu Kone, takım arkadaşı Daniel Krch ile çarpıştıktan sonra fenalaşan kalecinin dilini geri çekerek nefessiz kalmasını önledi.
'Dördüncü kez'
Kaleci Berkovec, Facebook'tan teşekkür mesajı yayımladı, "Acil müdahelesi için Kone'ye teşekkür ederim. Kurtulduğum için mutluyum" dedi.
Kone ise, daha önce Tayland'da bir kez, Afrika'da da iki kez futbolculara benzer müdahalelerde bulunduğunu söyledi, "Dillerini yutmamalarını sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.
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