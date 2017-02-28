Togolu golcü, rakip kalecinin hayatını kurtardı

Çek Cumhuriyeti liginde oynanan Slavacko- Bohemians 1905 maçındaTogolu golcü Francis Kone, dili boğazına kaçan rakip takımın kalecisi Martin Berkovec'in hayatını kurtardı.

Slovacko oyuncusu Kone, takım arkadaşı Daniel Krch ile çarpıştıktan sonra fenalaşan kalecinin dilini geri çekerek nefessiz kalmasını önledi.

'Dördüncü kez'

Kaleci Berkovec, Facebook'tan teşekkür mesajı yayımladı, "Acil müdahelesi için Kone'ye teşekkür ederim. Kurtulduğum için mutluyum" dedi.

Kone ise, daha önce Tayland'da bir kez, Afrika'da da iki kez futbolculara benzer müdahalelerde bulunduğunu söyledi, "Dillerini yutmamalarını sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.