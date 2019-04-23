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Tohumun önemi, takası, bankası ve koruması konuşulacak

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “Tohum; Mucizevi Yaşam Kaynağı” konulu konferans gerçekleşecek.
Tohumun önemi, takası, bankası ve koruması konuşulacak

LAÜ Sinema Salonu’nda 26 Nisan Cuma günü 11:00 ile 13:00 saatleri arasında düzenlenecek konferansa, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Aktaş konuşmacı olarak katılacak.

   Konferansta tohumun önemi, takası, bankası ve koruması konuşulacak. Ayrıca Hibrit Tohum hakkında yanlış bilinenler, melezleme ıslahı, mutasyon ve GDO (trangenik tohumlar/bitkiler) hakkında bilgilerin aktarılacağı konferans halka açık olacak.

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