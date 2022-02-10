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Tok Tutan Besinler Hangileridir?

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Tok Tutan Besinler Hangileridir?
Tok Tutan Besinler Hangileridir?

Diyet programlarının vazgeçilmezi olan bu besinler, doygunluk indeksinin ilk 15’inde yer almaktadır. Beslenme programında aşağıdaki gıdaların yer alması tokluk hissi sağlamaktadır. Peki, tokluk hissi veren besinler nelerdir?

Yumurta: Bol miktarda protein, vitamin ve mineral içeren yumurta tok tutmasının yanı sıra oldukça da besleyici bir gıdadır. 

Yulaf: Yüksek lif içeren yulaf az kalori içermesine ek olarak tokluk hissi sağlayan gıdalardan biridir.

Balık: Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile mineral yönünden oldukça zengin olan balık protein açısından da zengindir. Balık içerdikleri ile tok tutan besinler sıralamasında ilk sıralardadır.

Kırmızı et: Kırmızı et yüksek protein içeriği sayesinde tok tutmada oldukça etkilidir. 

Çorba: Sıvı özellikteki besinlerin mideden çıkışı diğer besinlere göre daha yavaştır. Tüketilen bu besinler daha uzun süreli tokluk hissi sağlamaktadır.

Yoğurt: Süt proteinleri, kalsiyum içeriği ve probiyotik özelliğinden dolayı yoğurt hem sağlıklı hem de uzun süre tok tutan bir besin olma özelliği taşımaktadır.

Peynir: Özellikle yağ ve karbonhidrat oranı düşük olan peynirler protein yönünden oldukça zengindir bu nedenle peynir uzun süre tokluk hissi sağlamaktadır.

Baklagiller: Protein ve lif yönünden zengin baklagiller tokluk hissi sağlamaktadır. Peki, lif oranı tüksek olan baklagiller nelerdir? Bezelye, fasulye, barbunya ve nohutun lif oranı yüksektir.

Tam tahıllar: Beyaz un ile kıyaslandığında yüksek lif özelliği bulunduran tam buğday ve çavdar gibi tam tahıllar tok tutmaktadır.

HANGİ SEBZELER TOK TUTAR?

Düşük kalorili olan brokoli, pırasa, havuç veya karnabahar gibi farklı türlerdeki sebzeler tokluk hissi sağlamaktadır.

TOK TUTAN NOHUT SALATASI

Nohutun içerdiği protein ve lif sindirimi yavaşlatarak kişiye tokluk hissi sağlar. Kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve K ve A vitaminleri için iyi bir kaynak olan Nohut kemik büyümesi ve kolajen üretimi için oldukça önemlidir. Nohutun böylesine faydaları olunca biz de sizler için nohut salatası tarifini derledik. 

Malzemeler:

- 3 su bardağı haşlanmış nohut

- 2 adet kırmızı soğan

- 7 adet çeri domates

- 2 adet salatalık

- 4 dal taze kişniş

- 1 tutam dereotu

- Zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin

- Yarım çay kaşığı sumak

- Yarım limonun suyu

- Yarım çay kaşığı kimyon

- 1 tatlı kaşığı çörekotu

- Toz sarımsak

- Tuz

- Karabiber

Hazırlanışı: Soğanınızı çok ince olacak bir şekilde doğrayın ardından çeri domatesleri ortadan ikiye ardından dörde bölün. Salatalıklarınızı ortadan ikiye bölerek  çekirdekli kısımlarını bir tatlı kaşığı yardımı ile çıkartın sonrasında ince dilimleyin. Kişniş ve dereotunu ince ince kıyın. Nohutu ardından da doğradığınız sebzeleri bir karıştırma kabına alın. İçerisine toz sarımsak, sumak, çörekotu, kimyon, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağını ilave ederek karıştırın. Afiyet olsun.

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