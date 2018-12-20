"Tokat sesi geldi, Sıla’ya ‘O…pu seni öldüreceğim’ dedi"

Şarkıcı Sıla’nın şikayeti sonrası eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural hakkında beş yıla kadar hapis cezası istenen iddianameden detaylar belli olmaya başladı.

Sıla, eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti.

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Kural’ın ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapsi istenmişti.

‘Birlikte yere düştük’

İddianameye göre Sıla’nın doktor raporu İstanbul Adli Tıp şube müdürlüğünce incelendi. Raporda yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

İddianamede Kural’ın yanısıra beş tanığın ifadesine yer verildi.

Sıla’yla tartışma yaşandığını belirten Kural’ın ifadesi iddianameye şöyle yansıdı: “Sıla’nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken ‘Seni bitireceğim Ahmet’ dedi.”

‘Küfrü ve tokatı duydum’

Kural’ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç, iddianameye giren ifadesinde Kural’ın villasından saat 04.00 sıralarında bir kadınla tartışma ve tokat seslerinin geldiğini kaydetti.

Tunç, Kural’ın “O…. sen, seni öldüreceğim. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor” dediğini duyduğunu, polisi korktuğu için aramadığını söyledi.

Sıla’nın şoförü: ‘Ahmet Kural dövdü’ dedi

Sıla’nın şoförü Mahmut Kaçak, Sıla ve Ahmet Kural’ı oyuncunun Zekariyaköy’deki evine bıraktığını, Sıla’nın gece burada kalacağını söylediğini belirtti.

Kaçak, saat 05.30’da ise Sıla’nın kendisini arayarak gelmesini istediğini belirterek Sıla’nın kıyafetlerinin dağılmış olduğunu, kendisini asistanı Rüçhan Hande Kızıl’ın yanına bırakmasını istediğini söyledi.

Kaçak, “Aracı kullanırken Sıla, Ahmet Kural’ın kendisini dövdüğünü söyledi” dedi.

Görüntüye de inceleme

İddianamede, uzlaştırma bürosuna Kural’ın avukatı tarafından sunulan video görüntülerinin incelenmesini talep etmesi üzerine dosyanın tekrar savcılığa geldiği kaydedildi.

Video görüntülerinin olaydan 18 saat sonra çekildiği belirtilmişti. Kural cephesi Sıla’da morlukların görülmediğini ve şarkı söylediğini kaydetmişti.

İddianamede, görüntüler ve fotoğraflar üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı belirtildi. Görüntülerde Sıla’nın şarkı söylediğini tespit eden savcılık, olaydan sonra Sıla’nın yanında bulunan Rüçhan Hande Kızıl, Togay Han Numanoğlu ve Cem Mumcu’nun ifadesine başvurulduğunu kaydetti.

Instagram’dan paylaşmış

Doktor Cem Mumcu tanık olarak alınan ifadesinde, Sıla’nın çağırması üzerine yanına gittiğini, vücudunda ekimoz ve ödemler gördüğünü, o gece üzüntüsünü paylaşmak için şarkı söylediğini, basına yansıyan videoyu kendi Instagram hesabından ‘story’ diye adlandırılan kısımda kayda aldığını ve burada paylaştığını, sonrasında rahatsız hissettiği için bu videoyu sildiğini anlattı.

Sıla’nın asistanı Rüçhan Hande Kızıl da şarkıcının kendisine geldiğini belirterek şunları anlattı: “Sıla’nın beyaz gömleğinin düğmeleri kopuk, yakası yırtıktı. Gömleğinde kan izi vardı. Deri pantolonunda ve trençkotunda yırtık gördüm. Yüzünün sol tarafı şişti. Sıla, kendisini Ahmet Kural’ın darp ettiğini söyledi. Saçından tutup, başını duvara vurduğunu, tekmeyle vurduğunu söyledi.”

‘Eğlence değil teselli’

Sıla’ya giymesi için eşofman ve tişört verdiğini belirten Kızıl, bir süre sonra arkadaşlarının ‘geçmiş olsun’a gittiğini, bu sırada Sıla’nın kendisini teselli etmek için şarkı söylediğini anlattı. Kızıl, “Bu bir eğlence değildi. Sıla’nın vücudundaki morlukları ve kızarıklıkları gösteren fotoğrafları bizzat kendim çektim” dedi.

‘Şişlik ve morluk vardı’

Sıla’nın asistanlarından Togay Han Numanoğlu ise basına yansıyan videoda görünen kişilerden biri olduğunu belirterek 29 Ekim’de Kızıl’ın kendisini arayarak “Sıla çok kötü, hemen gel”demesiyle evine gittiğini belirtti. Sıla’nın ağlamış ve darp edilmiş göründüğünü, yüzünde kızarıklık, şişlik ve kollarında morluk gördüğünü belirten Numanoğlu, “Sıla Ahmet Kural’ın dövdüğünü söyledi. Kural’ın kulaklarına vurduğunu, tekmelediğini, kafasını duvarlara sürttüğünü, hakaret etiğini anlattı” dedi.

İddianamede Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünce düzenlenen, evdeki seslerin komşular tarafından duyulup duyulmayacağına ilişkin raporun Kural tarafından dosyaya sunulduğu ifade edildi. Sıla ise İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen raporlarını sundu.

Savcılık raporların mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi.