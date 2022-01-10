Tokayev: Olaylar tek bir merkezden koordine edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan olayların ismi olmayan tek bir merkezden koordine edildiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan olayların ismi olmayan tek bir merkezden koordine edildiğini söyledi.

Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısında konuştu.

Ülkesinin bir askeri darbe girişimini atlattığını ifade eden Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

- Almatı hedef alındı, Kazakistan'ın güneyi ve ardından başkent Nur-Sultan ele geçirilmek istendi.

- Almatı ve 9 bölgenin merkezi haydutlar tarafından ele geçirildi.

[Almatı'da göstericiler valilik binasına girdi. 5 Ocak 2022. | Fotoğraf: AA]

- Kazakistan yakında, uluslararası topluma neler yaşandığının kanıtlarını sunacak. Otorite, sivillere karşı savaş açmadı, açmayacak.

- Yaşanan olaylar ismi olmayan tek bir merkezden koordine edildi.

Kazakistan'daki olaylarda gözaltı sayısı 7 bin 939'a ulaştı

Ülkeye gelen askeri birlikler

- Rusya öncülüğündeki blok, 2 bin 30 asker ve 250 parça askeri ekipmanı Kazakistan'a sevk etti.

- Bazı kesimlerden gelen Rusya öncülüğündeki blokun adımlarının yasal olup olmadığına dair şüpheler bilgi yoksunluğundan kaynaklanıyor. Blok ile yürütülen geniş ölçekli terörle mücadele operasyonu yakında sona erecek.

[Rusya öncülüğündeki blokun Kazakistan'a gönderdiği askeri birliklerin bir kısmı | Fotoğraf: AA]

Yeni hükümet listesi duyurulacak

Tokayev, yeni hükümet listesini ise salı günü duyuracağını söyledi.