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Tokayev: Terör saldırılarının arkasındakileri çözmek önemli

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki son yaşanan olayları "terör savaşı" olarak nitelendirerek, bu saldırıların arkasında kimlerin olduğunu tespit etmenin çok önemli olduğunu söyledi.
Tokayev: Terör saldırılarının arkasındakileri çözmek önemli

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki son yaşanan olayları "terör savaşı" olarak nitelendirerek, bu saldırıların arkasında kimlerin olduğunu tespit etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan protestolardan sonra meclise bilgi verdi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'a karşı yapılan saldırıların yıllar öncesinde planlanmaya başladığını ve geçen yıl ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde meydana gelen etnik çatışmaların bu planın bir parçası olduğunu söyledi.

Ulusal Güvenlik Komitesindeki bazı görevlileri devlete sadakatsizlikle suçlayan Tokayev, "Olaylar esnasında Ulusal Güvenlik Komitesinin bölge başkanları, yeterli askeri cephaneye sahip olmalarına rağmen savaşa girmeden binaları terk ederek, orada silah ve gizli belgeleri bıraktı." dedi.

 

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Tokayev, saldırı organizatörlerinin ülkedeki LPG'ye yapılan zamlar nedeniyle halkın hoşnutsuzluğunu bir araç olarak kullandıklarını dile getirerek, "Profesyonelce hazırlanan senaryolarla toplumumuzun birliği sistemli bir şekilde parçalandı." ifadesini kullandı.

Güvenlik kurumları yeniden yapılandırılacak

Kazakistan'ın terör savaşıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Tokayev, "Terör saldırılarının arkasındakileri çözmek çok önemli. Bir başka son derece önemli nokta, devlet neden militanların uyuyan hücrelerinin varlığında uyuyakaldı? Ülkemiz topraklarında neden bu kadar çok sayıda yasa dışı silah ve özel teçhizat var? Şimdi özel soruşturma ve operasyon ekibinin, bu sorunları kaliteli ve eksiksiz olarak çözmesi gerekecek." diye konuştu.

Tokayev, ülkenin milli güvenliğinden sorumlu tüm kurumların yeniden yapılandırılacağını vurguladı.

Ulusal Banka'ya talimat

Halihazırda olağanüstü hal durumundaki ülkede finans kuruluşlarının yurt dışına sermaye aktarma riskinin çok fazla olduğuna ve şu anda bazı hesaplarda hareketlenme tespit ettiklerine dikkati çeken Tokayev, Ulusal Banka'ya bu alandaki kontrollerin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Tokayev ayrıca başta parlamento milletvekilleri olmak üzere bürokratların maaşlarının artırılmasına 5 yıllık moratoryum getirdiğini açıkladı.

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