  • BIST 9031.82
  • Altın 2940.718
  • Dolar 34.4659
  • Euro 36.3751
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKARum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

Tokel: Hedefimiz kadro sorununu çözmek

» »
BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, BRTK’nin geçmişten gelen ve biriken, yasal, kurumsal, teknik ve fiziki alt yapı sorunlarını içeren açıklama yayımladı.
Tokel: Hedefimiz kadro sorununu çözmek

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, BRTK’nin geçmişten gelen ve biriken, yasal, kurumsal, teknik ve fiziki alt yapı sorunlarını içeren açıklama yayımladı.

Tokel şu ifadelere yer verdi:

“Değeli dostlar;

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün Başbakanlık bütçesi çerçevesinde görüştüğü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesini onaylamıştır.

Bütçe komitesindeki görüşmelere katılan tüm milletvekillerine, bürokratlara ve katılımcılara, görüş ve önerileriyle sürece yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, halkımızın özüdür, sözüdür.

61 yıllık bir tarihe dayanan kökleri ve tarihin kendine yüklediği misyonla görev icra etme çabasından bir an bile vazgeçmeyen BRTK’nın, geçmişten gelen ve biriken, yasal, kurumsal, teknik ve fiziki alt yapı sorunlarının olduğu da inkar edilemez bir gerçektir.

Yeni dönemde, gerek yönetim kurulumuz gerekse müdürlüğümüzün en temel hedefi, bu sorunların önemli bir bölümünün ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak olacaktır.

Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki; bu adımların bazıları bugün atılmış ve sorunların az da olsa bir kısmı partiler üstü bir anlayışla komitede ele alınarak yasal bir zemine kavuşturulmuştur.

Örneğin ;

Bir kısım personelin 1993 yılından bugüne eksik kalan prim yatırımları bugün yasal bir zemine oturtulmuş ve garanti altına alınmıştır.

27 personelin Toplu İş sözleşmelerinden kaynaklı haklarının tahsili artık yasal bir zemine kavuşmuştur.

Bir sonraki adımımız, Başbakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın ve Meclisimizin tamamının desteği ile BRTK çalışanlarının yıllardır süren kadro sorunlarının çözülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini sağlamak olacaktır.

Bunu hep birlikte samimiyetle çalışarak başarabileceğimize yürekten inanıyorum.

Bu vesile ile toplantıya katılan, samimi, yapıcı ve çözüm odaklı davranan, hiç bir siyasi hesaba girmeden kurumun ve çalışanların lehine tavırlar sergileyen tüm milletvekillerine, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı bürokratlarına, BRTK çalışanlarına ve BAY-SEN sendika başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

2025 yılı bütçesinin halkımıza, kurumumuza ve tüm kurum çalışanlarına hayırlar getirmesini diliyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeki Çeler’den Meclis Başkanlığı Seçimine İlişkin Çarpıcı İddia20 Kasım 2024 Çarşamba 15:18
  • Bürsev ve Günaltay'ın ölüm nedeni belirlendi!20 Kasım 2024 Çarşamba 13:43
  • Devlet Piyangosu'nun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 6 milyon TL20 Kasım 2024 Çarşamba 13:42
  • Tatar Brüksel’e gidiyor20 Kasım 2024 Çarşamba 13:39
  • Gürcafer: Hükümet üretimi ve verimliliği ayakta tutacak çareleri üretmek zorundadır20 Kasım 2024 Çarşamba 12:20
  • Yavru Külliye Tartışma Yarattı: "160 Milyon TL'lik Masraf Adaletle Karşılaştırılamaz"20 Kasım 2024 Çarşamba 11:56
  • Diploma Skandalı... 1 Vekilin Dosyası Poliste!20 Kasım 2024 Çarşamba 11:25
  • Tüm sigara ürünlerine 3 TL, tütünlere 7 TL zam!20 Kasım 2024 Çarşamba 09:54
  • Serin ve nemli hava etkili20 Kasım 2024 Çarşamba 09:19
  • İskele’de bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek20 Kasım 2024 Çarşamba 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti