Tokel: Hedefimiz kadro sorununu çözmek

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, BRTK’nin geçmişten gelen ve biriken, yasal, kurumsal, teknik ve fiziki alt yapı sorunlarını içeren açıklama yayımladı.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, BRTK’nin geçmişten gelen ve biriken, yasal, kurumsal, teknik ve fiziki alt yapı sorunlarını içeren açıklama yayımladı.

Tokel şu ifadelere yer verdi:

“Değeli dostlar;

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün Başbakanlık bütçesi çerçevesinde görüştüğü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bütçesini onaylamıştır.

Bütçe komitesindeki görüşmelere katılan tüm milletvekillerine, bürokratlara ve katılımcılara, görüş ve önerileriyle sürece yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, halkımızın özüdür, sözüdür.

61 yıllık bir tarihe dayanan kökleri ve tarihin kendine yüklediği misyonla görev icra etme çabasından bir an bile vazgeçmeyen BRTK’nın, geçmişten gelen ve biriken, yasal, kurumsal, teknik ve fiziki alt yapı sorunlarının olduğu da inkar edilemez bir gerçektir.

Yeni dönemde, gerek yönetim kurulumuz gerekse müdürlüğümüzün en temel hedefi, bu sorunların önemli bir bölümünün ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak olacaktır.

Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki; bu adımların bazıları bugün atılmış ve sorunların az da olsa bir kısmı partiler üstü bir anlayışla komitede ele alınarak yasal bir zemine kavuşturulmuştur.

Örneğin ;

Bir kısım personelin 1993 yılından bugüne eksik kalan prim yatırımları bugün yasal bir zemine oturtulmuş ve garanti altına alınmıştır.

27 personelin Toplu İş sözleşmelerinden kaynaklı haklarının tahsili artık yasal bir zemine kavuşmuştur.

Bir sonraki adımımız, Başbakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın ve Meclisimizin tamamının desteği ile BRTK çalışanlarının yıllardır süren kadro sorunlarının çözülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini sağlamak olacaktır.

Bunu hep birlikte samimiyetle çalışarak başarabileceğimize yürekten inanıyorum.

Bu vesile ile toplantıya katılan, samimi, yapıcı ve çözüm odaklı davranan, hiç bir siyasi hesaba girmeden kurumun ve çalışanların lehine tavırlar sergileyen tüm milletvekillerine, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı bürokratlarına, BRTK çalışanlarına ve BAY-SEN sendika başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

2025 yılı bütçesinin halkımıza, kurumumuza ve tüm kurum çalışanlarına hayırlar getirmesini diliyorum.”