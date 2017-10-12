Tokel: Özgürgün'ün erken seçim söylemi planlı

İletişim Uzman Özdemir Tokel erken seçim için start verilmesini değerlendirdi...

Ne goftaydı, ne alkollüydü

Erken Erken seçim planlıydı

Hatırlayacaksınız "erken erken seçime gidelim ve tarihi gerekirse muhalefet versin" söz düellosu bundan aylar önce de gündeme bomba gibi düşmüş, bu süreci koalisyon ortağı Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, siyasi tecrübesini kullanarak 15 Nisan'da seçim yapılsın önerisini meclise sunarak berhava etmişti.

Bu manevra hem Başbakanı sözünden geri adım atmamış hale getirmiş hem de seçim tarihini ötelemeyi başarmıştı.

Yine geçtiğimiz günlerde başbakan verdiği bir mülakatta seçim 15 Nisan tarihinde yapılacak baklasını ağzından çıkarmış ve fakat bu açıklamanın ardından yine Serdar Denktaş henüz bu konuyu ele almadık ortak bir kararımız yok diyerek havada bırakmıştı.

Peki daha 2 gün önce seçim Nisan'da diyen başbakan dün gece yapılan 42. UBP Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonunda mikrofonu eline alıp neden bir kez daha aynı topu muhalefetin kucağına atarak yanı cümlelerle bir hodri meydan daha çekti...

Konu ile ilgili olarak sosyal medyada fikir beyan eden bazılarına göre bu gaza gelip söylenen bir söz, bazılarına göre alkolün etkisi ile yapılan bir açıklama olabilir.

Ama bilinmesi gereken gerçek başbakanın kimilerine göre pek çok konu ile ilgili eleştirilebilecek yanları olsa da çok da fazla alkol kullanmadığı ve çok da fazla gaza gelmeyen bir kişiliğe sahip olduğu gerçeğidir.

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O zaman yeniden bu söz neden ortaya atılmıştır. Erken erken seçim aslında planlanmıştı süpriz olması bunu partiden çok az insanın biliyor olmasıydı.

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UBP içerisinde önemli sayıda bir grup uzun zamandır seçimlerin Nisan ayında yapılmasına karşı çıkıyordu. Zira 60 gün önceden başlayan seçim yasakları ile birlikte olaya Haziran'da yerel seçimler de eklenince yaklaşık 6 aya varanacak olan seçim yasaklarının hükümeti icraat yapamaz hale getireceğini ve bu süreçte hükümette kalmanın faydadan çok ülkeye ve partiye zararlar getireceğini savunuyordu.

Düşüncesi bu olan grup aylardır seçimlerin ya Ocak veya Şubat'ta ya da normal tarihinde Temmuz'da yapılması tezini savunuyordu.

Diğer yandan seçim Temmuz'da olmalı diye bastıran Belediye başkanları da yok değildi.

Ama satır aralarından anladığımız kadarı ile seçimlerin Temmuz'a kalmasını istemeyen ve yerel seçimlerden önce genel seçim isteyen de bir başbakan var.

Kanımca başbakanın Temmuz'a kadar beklememe gerekçeleri gidişatı görüşü ile alakalı olabilir.

Zira bilindiği üzere pek çok sektörel yasa, torba kadro yasası, giderek azalan dış katkılar, bazı acı reçetelerin uygulanmasına bağlanan yatırımlar ötelendi ve artık yolun sonuna gelindi. Bu aşamada baskın bir erken seçim, anketler zaten ortada sabredin yeniden zaten biz geleceğiz bunları daha güçlü gelerek çözeceğiz söylemini de kullanılır hale getirebilecek.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi ; Parti içinde vekiller arası ve kabine içi ciddi huzursuzluk var. Ayyuka çıkan pek çok doğruluğu henüz kaıtlanmamış dedikodular var. Polislik olduğu iddia edilen, mahkemelik olduğu iddia edilen uygulamalar var.

Bu durumda ara yol bu ani çıkışla bulunmuş gibi;

1.Bu çıkış; Nisan'da seçim yapılmasını istemeyenlerin Ocak, Şubat diyenlerin de kabul edebileceği, Temmuz'da seçime gitmek istemeyen başbakanın da işine yarayan bir tarihin ortaya çıkmasını sağlayacak

2. Bu çıkışla; Oturup bu tarihi DP ile müzakere edip bir pazarlık ortamı yaratmaktansa bu tarihi CTP'ye söyleterek, olası bir hükümet bozulmasını ve seçim hükümeti olasılığını ortadan kaldırması sağlanacak.

3. Bu çıkış; Belediye başkanlarının ağzını kapatacak.

4. Bu çıkışla; Hazır olmadığına inanılan bazı partilerin apar topar panik içinde seçime hazırlıksız girmeleri sağlanacak.

5. Bu çıkışla; Muhalefete hodri meydan çekilerek güçlüyüz imajı net şekilde verilecek.

6. Bu çıkış; Beklemede olan tüm yasalar ve verilen sözler seçimlerden sonraya aktarılmasını sağlayacak.

7. Bu çıkış; Türkiye'nin beklediği yasal düzenlemeler, ve yutulması gereken acı ilaçlar seçimden sonraya ötelenmesi için zaman kazandıracak.

Gördüğünüz üzere bu çıkışta aslında 7 tane win, win, win,win,win, win, win var. Yukarıdaki stratejiyi kötü bir staretji olmasa da, Şimdi esaslı sorular şunlar.

UBP gerçekten düşünüldüğü gibi 12 bin gerçek aktif üyeye sahip mi ve seçime en hazır parti mi. Yani başbakanlıktaki hesap, sandığa uyar mı?

DP bu duruma ne tepki verecek?

CTP bu stratejiyi okuyabildi mi?

HP seçime hazır mı?

Bu seçim yasası yetişir mi ?

Yetişen kısmı bir kaos yaratır mı?

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