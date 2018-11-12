Tokel: UBP'li hükümet yakındır!

İletişim Uzmanı Özdemir Tokel : Bu seçimle mi olacak, seçimsiz mi olacak, tek başına mı olacak, koalisyonlu mu olacak, ona bireylerin değil, ülkenin gerçek ihtiyaçları ve dinamikleri karar verecek.

UBP'ye yakınlığı ile bilinen İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, UBP'li hükümetin yakın olduğunu söyledi. Tokel'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"21 vekil sahibi ve bir önceki seçimlerin birinci partisi UBP'nin siyasi manevralarla hükümet dışında tutulmasından kaynaklı basıncın her geçen gün artarak mevcut hükümet üzerinde ciddi bir baskı oluşturması kaçınılmaz bir durumdu.

UBP kurultayının mevcut hükümetin dört elle sarıldığı manevraları ortadan kaldıran bir karar üretmesi, böylelikle hükümetin esaslı yapı taşını da ortadan kaldırmıştır.

Buna ek olarak, giderek artan ekonomik darboğaz, sorunlar, sıkıntılar ve kamuoyu beklentileri karşısında dayanma gücünü yavaş yavaş yitirmeye başlayan, erken Genel seçime gitmek ya da UBP'yi hükümetin büyük ortağı haline getirmek seçenekleri ile yüzleşen hükümetin çok uzun olmayan bir süre içerisinde bu iki seçenekten birine yöneleceği de gün gibi ortadadır.

İşin enteresen tarafı olası bir yeni hükümet senaryosunda hükümetin dışında kalma olasılığı oldukça yüksek olan bazı siyasi partilerin dahi erken seçime gitmek yerine hükümetin dışında kalmak seçeneğine daha yakın oldukları gerçeğidir.

Eli giderek güçlenen, olası bir erken seçimde kuvvetle muhtemel yeniden birinci parti veya tek başına iktidar olma ivmesine sahip UBP'nin erken seçimi zorlamak mı yoksa bir hükümet sonrası erken seçime gitmek mi konusunda ne yapacağını yakında göreceğiz.

UBP içerisinde hükümet yerine erken seçim diyen de bir grup mevcuttur. Tezleri açısından bu grubun savunduklarına, kısaca 2008 modellemesi diyebilirim. Ama o sürecin bu süreçten farkları var. O süreç Eroğlu geri dönüş süreci ile ivmelenmiş, üstelik en yakın seçimden 4 yıl sonra şekillenmişti. Erken seçim kararını alan da UBP değil o dönenmki hükümetti. Şimdi önümüzde sadece 8 ay önce seçime girmiş ve yenilenen seçim sistemi ile tonlarca finansal yük altında kalmış vekillerin de varlığı var. Üstelik UBP'nin mecliste tek başına erken seçim kararı üretme çoğunluğu yok. Yani iş yine hükümetin alacağı bir erken seçim kararına bakıyor.

Özetle işin özü şu...

Bana göre UBP hükümete de erken seçime de ülkede şu an en hazır parti konumundadır ve UBP çok uzak olmayan bir tarihte hükümette olacaktır. Bu seçimle mi olacak, seçimsiz mi olacak, tek başına mı olacak, koalisyonlu mu olacak, ona bireylerin değil, ülkenin gerçek ihtiyaçları ve dinamikleri karar verecek. Bir de UBP'nin bu süreci ne kadar iyi yönettiği tabii ki..."