TOKİ İdare Başkanı Maraş ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak KKTC’de bulunan TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut, Kapalı Maraş’ta MHA Ajansına özel röportaj verdi.

Bulut, Kapalı Maraş konusu ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

“T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kapalı Maraş’ın halka açılması ile ilgili ortaklaşa vermiş olduğu karar vardır. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Kapalı Maraş’ta caddelerin kullanımını halka açmak ve buradaki düzenlemeleri yapmak üzere bizleri görevlendirdi. 10 gün içerisinde burada hızlı çalışmalara başladık. Yaptığımız çalışmalar da cadde düzenlemeleri, yol düzenlemeleri, asfalt, kaldırım düzenlemeleri daha sonra da sahilde vatandaşlar tarafından da kullanabilecek günlük kullanım alanları da inşa ettik. Her iki caddede yaşam başlamış durumdadır. Vatandaşların bu caddelerde günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek büfeler, çay ocakları mevcuttur. Sahilde inşa ettiğimiz kafeterya, teras, çocuk alanı olup burada denize girilebilecek ve bu alanı kullanabileceklerdir. Vatandaşlardan da güzel tepkiler aldık.

Buradaki çalışmalarımız bununla sınırlı değil, Türkiye olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi de bizimle beraber hareket ediyor. Hem millet bahçesi şeklinde hem yeşil alan düzenlemesi şeklinde diğer işlerimizde olacaktır. Belli bir süre daha burada çevre düzenleme işlemlerini devam ettireceğiz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER BULUT KİMDİR?

1968 yılında Trabzon’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı. Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011- Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılının aralık ayından itibaren, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atanmıştır.

Ömer Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır. (MHA)