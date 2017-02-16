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Tokluk geni bulundu

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Tokluk geni bulundu
Tokluk hissini kontrol eden bir gen keşfedildi. Bu genden yola çıkarak tokluk hissi verecek doğal bir ilaç geliştirilebileceğini belirten araştırmacılar, insanların aşırı yeme isteğinin engellenebileceği görüşünde.

“Diyet yaparken zorlananlarının sorunu genlerle ilgili.”

 

Bu açıklama, Avustralya'nın Monash ve Danimarka'nın Kopenhag üniversiteleri araştırmacılarından geldi.

 

Beyin ve sindirim sistemi arasındaki sinyalleri kontrol eden bir gen bulan araştırmacılar, tokluk hissini de aynı genin kontrol ettiğini ortaya çıkardı.

 

Genin bir diğer özelliği de hareket etme isteği yaratması. Doğada canlılar acıktığında çevrelerini gezerek yiyecek aramaya çalışıyor. Ancak karınları toksa, uyku ile besin, yağ olarak depolanıyor. Bu denge, yani tokluk hissinin oluşumu genlerde kodlanıyor.

 

Araştırmacılar, yemek yedikten sonra uyku bastırmasının da aynı mekanizmaya bağlı olduğunu belirtiyor.

 

Bilim insanları bu konuda yapılacak çalışmalarla, tokluk hissi verecek doğal bir ilaç geliştirilebileceğini söylüyor.

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