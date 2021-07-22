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Tokyo 2020 başlıyor: Açılış töreni yönetmeni kovuldu

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Tokyo 2020'nin açılış törenine saatler kala, koronavirüsün gölgesi altındaki organizasyonda bir diğer aksaklık baş gösterdi.
Tokyo 2020 başlıyor: Açılış töreni yönetmeni kovuldu

Tokyo 2020'nin açılış törenine saatler kala, koronavirüsün gölgesi altındaki organizasyonda bir diğer aksaklık baş gösterdi. Yarınki açılış töreninin yönetmeni Kobayaşi, komedyenlik yaptığı dönemde Holokost'la alay ettiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası görevden alındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak Yaz Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs vakalarını artıracağı kaygıları sürerken başka konularda da skandal üstüne skandal yaşanıyor.

1998'de bir skeçte, 6 milyon Yahudi, Roman ve engellinin öldürüldüğü Holokost ile ilgili şakalar yaptığı, "Hadi Holokostçuluk oynayalım" dediği görüntülerin ortaya çıkması sonrası açılışı töreninin yönetmeni olan komedyen Kentaro Kobayaşi'nin ilişiği kesildi.

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Haşimoto düzenlediği basın toplantısında "Eski performanslarından birinde tarihteki bu trajik gerçekle alay eden bir dil kullanmış olduğu ortaya çıktı. Komitemiz Kobayaşi'nin görevden azledilmesine karar verdi" dedi.

​Kobayaşi de özür dileyerek söz konusu programda 'oldukça uygunsuz sözler' sarf ettiğini kabul etti. "İnsanları istediğim kadar güldüremediğim yıllardı. O yüzden sanıyorum ki sığ bir bakış açısıyla insanların dikkatini çekmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoşiro Mori "Kadınlar çok konuşuyor" gibi cinsiyetçi sözler sarf ettiği için özür dileyip istifa etmişti.

Pazartesi günü de açılışta kullanılacak şarkının bestecisi Oyamada Keigo engelli okul arkadaşlarına zorbalık yaptığının ortaya çıkmasıyla istifasını vermişti.

Açılış ve kapanış törenlerinin yaratıcı yönetmeni Hiroşi Sasaki de mart ayında kilolu kadın bir komedyeni domuza benzettiği için görevi bırakmıştı.

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