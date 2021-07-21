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Tokyo Olimpiyatları’na akredite kişilerden Covid-19’a yakalananların sayısı 79’a çıktı

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Japonya’da Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden Covid-19’a yakalananların sayısı 79’a yükseldi.
Tokyo Olimpiyatları’na akredite kişilerden Covid-19’a yakalananların sayısı 79’a çıktı

Japonya’da Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden Covid-19’a yakalananların sayısı 79’a yükseldi.

Organizasyon komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen sekiz kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınmayan bir sporcu da yer alıyor.

Corona virüsüne yakalananların arasında sporcuların hazırlık kamplarına ev sahipliği yapan ülke genelindeki bazı bölgelerden dört kişi de bulunuyor.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları’na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 79’a çıktı.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz’da başkentteki Ulusal Stadyum’da başlayacak.

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