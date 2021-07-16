  • BIST 1.367,250
  • Altın 502,80
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,0700
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

» »
Tokyo Oyunlarının iptal edilmesi çağrısında bulunan bir çevrimiçi imza kampanyasına 450 binden fazla kişi imza attı.
Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

 

Mayıs ayında Japonya Eski Barolar Birliği Başkanı Utsunomiya Kenji'nin açtığı "Hayatımızı Korumak için Tokyo Olimpiyatlarını İptal Et" başlıklı dilekçeye şimdiye kadar 450 binden fazla imza verildi.

Çevrim içi dilekçeyi Tokyo Metropol Valiliğine ulaştıran Utsunomiya, açılış seremonisi bir hafta sonra yapılacak olimpiyatlara yönelik, salgının ilerleyişinin turnuvanın gidişatını etkileyebileceğini söyledi.

Ulaşılan imza sayısı sonrası olimpiyatların iptaline yönelik alınacak "cesur kararın tam vakti" olduğunu savunan Utsunomiya, turnuvanın ilk aşamada planladığı hedefinden saptığını öne sürdü.

Hükümetin 22 Ağustos'a dek başkent Tokyo'da COVID-19'a karşı olağanüstü hal uygulanacağı kararını anımsatan Utsunomiya, bu şartlarda uluslararası organizasyonun düzenlenmesini "mantık dışı" olarak niteledi.

Utsunomiya, "Turnuva esnasında salgının yayılması hızlanırsa, sağlık kuruluşları kapasitesinin son noktasına ulaşır ve kurtarılabilecek hayatlar kurtarılamaz hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘İnek İdrarı ve Dışkısı Covid’i Tedavi Etmez’ Dediler Diye 45 Gündür Hapisteler08 Temmuz 2021 Perşembe 21:15
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor08 Temmuz 2021 Perşembe 10:39
  • Japonya, Tokyo için yeni OHAL planlıyor08 Temmuz 2021 Perşembe 09:20
  • Tokyo’nun En Büyük Reklam Panoları, Üç Boyutlu Dev Kediye Emanet07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:15
  • Rusya'da Düşen Uçaktan 19 Kişinin Cesedi Çıkarıldı07 Temmuz 2021 Çarşamba 18:15
  • Güney Kore'de vakalar tırmanışta07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:51
  • Japonya, olimpiyatlar biletlerinden 800 milyon dolarlık kayba uğrayabilir06 Temmuz 2021 Salı 11:50
  • Rusya'da bir uçakla irtibat kesildi06 Temmuz 2021 Salı 10:25
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor06 Temmuz 2021 Salı 09:46
  • Kamerasını Açık Unuttu, Online Ders Sırasında Seks Yaptı05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti