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Tokyo Paralimpik Oyunları'na bedensel engelli 36 sporcu kota aldı

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Bedensel engelli milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen "Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları"na, 6 branşta, 36 kota hakkı elde etti.
Tokyo Paralimpik Oyunları'na bedensel engelli 36 sporcu kota aldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcuların kota alma mücadelesi salgın nedeniyle ara verilen turnuva ve yarışlara rağmen devam ediyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan olimpiyatlarda Türkiye için yarışacak para milli sporcular şöyle:

Atıcılık: Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş, Hakan Çevik, M.Korhan Yamaç, Murat Oğuz, Savaş Üstün

Masa tenisi: Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Hatice Duman, Kübra Korkut, Nesim Turan, Neslihan Kavas

Okçuluk: Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Özgür Özen, Sadık Savaş, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül

Tekerlekli sandalye basketbol: Ahmet Efetürk, Cem Gezinci, Deniz Acar, Fikri Gündoğdu, Gökhan Coşkun, İbrahim Yavuz, İsmail Ar, Özgür Gürbulak, Rıdvan Aksoy, Selim Sayak, Uğur Toprak, Volkan Gülem

Yüzme: Elif İldem, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu

Atletizm: Hamide Doğangün

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