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Tokyo Valisi Koike'ye Göre Temmuzdaki Olimpiyatların Yeniden Ertelenmesi "Zor Bir Durum"

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Tokyo Valisi Koike Yuriko, iki aydan az süre kalan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yeniden ertelenmesinin zor bir seçenek olduğunu belirtti.
Tokyo Valisi Koike'ye Göre Temmuzdaki Olimpiyatların Yeniden Ertelenmesi "Zor Bir Durum"

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması sebebiyle dün olağanüstü halin (OHAL) 20 Haziran'a uzatılması sonrası Tokyo Oyunlarına yönelik endişeleri gündeme getirdi.


Vali Koike, düzenlediği basın toplantısında, yeniden bir ertelemeye ilişkin "Temel anlamda sporcu motivasyonu ve fiziksel kabiliyetler açısından tamamıyla farklı bir hal alır." dedi.


Koike, "Bir yıl erteleme sonucu fiziksel gücünden motivasyona kadar sporcular yeniden adapte olmak zorunda. Yeniden erteleme zor bir durum." diye konuştu.


Turnuva hazırlığı kapsamında Japonya genelinde düzenlenen test müsabakalarını anımsatan Koike, sınırlı yerel seyirci ve ileri düzey Kovid-19 önlemleriyle turnuvayı güvenli şekilde düzenleyeceklerini belirtti.


Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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