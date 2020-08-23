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Tokyo'da aşırı sıcaktan can kaybı 148’e yükseldi

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Japonya'da 17 Ağustos'ta ülke tarihinde görülen en yüksek sıcaklık değeri olan 41.1 derecelik sıcaklık kaydedilmişti.
Tokyo'da aşırı sıcaktan can kaybı 148’e yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 17 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesiyle sıcaktan ölenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Ağustos ayından bu yana ardı ardına kaydedilen yüksek sıcaklıkla gündeme gelen Japonya'nın başkenti Tokyo'da 17 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Son gelişmelerle birlikte bu ay sıcağa yenik düşenlerin sayısı 148'e yükseldi. Son ölüm vakalarının çoğunun kapalı alanda meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar riskin yalnızca dışarıda olmadığı konusunda uyardı. Kapalı alanlarda klima kullanımının önemini yineleyen sağlık otoriteleri, sık sık su içilmesi ve mümkün olduğunca dışarıya çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Tokyo ve komşu eyaletlerinde 37 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle birçok kişi elektrikli fan kullanarak serinlemeye çalışırken, kadınların da şemsiye ile güneş çarpması riski ve güneşin zararlı ışınlarından korunmaya çalıştığı gözlendi. Bazı vatandaşlar uzmanların "su için" uyarıları doğrultusunda içecek otomatlarının başını boş bırakmazken, dükkanlar da sıcak karşıtı ürünlere ön raflarda yer verdi. Yaz aylarında dolup taşan şehir parklarında ise aşırı sıcaklar nedeniyle tenhalık göze çarptı.

Japonya'da 17 Ağustos'ta ülke tarihinde görülen en yüksek sıcaklık değeri olan 41.1 derecelik sıcaklık kaydedilmiş, benzer değerlerin bir süre daha devam edeceğini belirten uzmanlar sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği taktirde maskelerin açık alanlarda çıkarılabileceği belirtilmişti.

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