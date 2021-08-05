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Tokyo'da en yüksek günlük COVID-19 vakası

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Japonya'da 2020 Olimpiyatları'nın açılışı sonrasında başkent Tokyo'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.
Tokyo'da en yüksek günlük COVID-19 vakası

Japonya'da 2020 Olimpiyatları'nın açılışı sonrasında başkent Tokyo'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı saptandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, Japonya'nın başkentinde, salgının başından bu yana günlük COVID-19 vaka sayısı ilk kez 5 binin üstüne çıktı.

Metropol Valiliğinin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Tokyo'da 5 bin 42 COVID-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle salgının başından bu yana başkentte kaydedilen toplam vaka sayısı 236 bin 138'e çıktı.

COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, ağır hasta sayısının son iki haftada ikiye katlandığını, bu durumun sağlık altyapısını zorladığını söyledi.

Ülke geneli OHAL çağrısı yapılmıştı

Temsilciler Meclisi oturumunda konuşan hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, ülke genelinde salgının gidişatına karşı uyarmıştı.

Omi, Japon halkının COVID-19'a ve kısmi olağanüstü hallere alışmaya başladığını savunarak olağanüstü halin (OHAL) ülke geneline genişletilmesi çağrısı yapmıştı.

Japonya hükümeti salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz-22 Ağustos'ta Tokyo metropolünde OHAL uyguluyor.

Mart 2020'den bu yana COVID-19'a karşı 4. olağanüstü halin uygulandığı Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'na, Japonya içinden ve dışından seyirci kabul edilmiyor.

Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısının 353'e çıktığını açıklamıştı.

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