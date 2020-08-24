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Tokyo’da sıcak çarpması 170 can aldı

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Tokyo’da sıcak çarpması 170 can aldı
Tokyo’da sıcak çarpması 170 can aldı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, yüksek sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısı 170’e yükseldi.
Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi. Bu verilere göre, son 9 günde yaşları 60 ile 90 arasında 22 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece ağustos başından beri başkent metropolünde sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 170’e yükseldi. 22 kişiden 21’inin evlerinde hayatını kaybettiği, 20’sinin evde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.

Düzenli havalandırma ve sıkça su tüketimi uyarılarının yapıldığı Tokyo’da hava sıcaklığı temmuz sonundan beri 32 ile 37 derece arasında seyrediyor.

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